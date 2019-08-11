TEM'de otomobil takla attı: 2 yaralı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesi TEM yolunda, otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, TEM yolu Sapanca Gölbaşı mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Naim Sayın yönetimindeki 16 NMH 06 plakalı otomobil, iddiaya göre direksiyonun kilitlenmesi sonucu yol dışına çıkarak takla attı. Kazada, otomobildeki Merve Sayın ve Hayriye Tanoba yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaralılara ilk müdahalede bulundu. Ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA