TEM'de TIR alev alev yandı! Trafik kilitlendi...

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda bir TIR'da yangın çıktı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi. Alevlerin yükseldiği yangın için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hadımköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, TEM otoyolunda trafik yoğunluğu oluştu.