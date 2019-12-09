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  3. TEM'de tır ile kamyon çarpıştı! 1 ölü 1 yaralı

TEM'de tır ile kamyon çarpıştı! 1 ölü 1 yaralı

İstanbul TEM Otoyolu'da önünde seyreden kamyona arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü aracında sıkışarak hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü ise yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
09 Aralık 2019 Pazartesi 09:36

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