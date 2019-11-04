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TEM'de trafik terörü!

TEM Otoyolu'nu drift yapmak için trafiği kesen düğün konvoyundaki magandalar terör estirdi.

TEM Otoyolu Bakkalköy Sapağı Ankara istikametinde dün öğlen saatlerinde bir düğün konvoyu yolu kapattı. Konvoydan bazı araçlar kapatılan yolda drift yapmaya başladı. Kendilerini ve diğer araçları tehlikeye düşüren trafik magandaları nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı. Konvoya katılan bazı araçlarda bulunan kişiler o anlar cep telefonu kameralarına kaydetti. Konvoyda bulunan araçların plakalarını tek tek tespit eden polis ekipleri trafik magandalarını yakalamak için çalışma başlattı.

04 Kasım 2019 Pazartesi 15:05

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