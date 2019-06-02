TEM’de zincirleme kaza: 2’si çocuk 8 yaralı

TEM otoyolu Kaynaşlı mevkii 1. Viyadükleri'nde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde TEM otoyolu Kaynaşlı mevkii 1. Viyadükleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine gitmekte olan F.O.'nun kullandığı 34 BHZ 139 plakalı otomobil yoğun trafik nedeniyle yavaşlayınca aynı istikamete gitmekte olan H.A. idaresindeki 74 BT 448 plakalı otomobil arkadan çarptı. Bu araçlara aynı istikamete gitmekte olan S.K.'nın kullandığı 54 FB 689, H.C.'nın kullandığı 34 VJ 8819 ve G.Ş.'nin kullandığı 41 YA 799 plakalı araçlar da çarptı. Kazada araçlarda bulunan yolculardan R.C., A.H.C., A.Z.C., A.C., S.K., M.A. ile 8 yaşındaki C.A. ve 5 yaşındaki U.A. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer taraftan bayram tatili için yola çıkan sürücülerin de oluşturduğu yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA