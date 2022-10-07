Temel Ayakkabı Tasarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Temel Ayakkabı Tasarımcısı görev tanımı nedir, Temel Ayakkabı Tasarımcısı ne iş yapar, Temel Ayakkabı Tasarımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Temel Ayakkabı Tasarımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Temel Ayakkabı Tasarımcısı Tanımı;

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Temel Ayakkabı Tasarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Temel Ayakkabı Tasarımcısı Maaşları

Temel Ayakkabı Tasarımcısı maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Temel Ayakkabı Tasarımcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Temel Ayakkabı Tasarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7536.31

Meslek Adı :

Temel Ayakkabı Tasarımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Temel tasarım için gerekli olan kalıp ve taban etüdü ve kalıp üzerine model uygulama, model tasarlama ve sunum yöntem ve teknikleri verme vb. görev ve işlemleri yerine getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Temel Ayakkabı Tasarımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşçi sağlığı mevzuatı uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

b) Ayakkabıda ölçü almak

c) Ayakkabı temel profili çıkarmak

d) Kapalı gova modeli çıkarmak

e) Temel kesim yapmak

f) Deride inceltme işlemleri yapmak

g) Tezgâh işlemleri yapmak

h) Temel dikiş makinelerinde dikmek

i) Gova saya yapmak

j) Elde gova montajı yapmak k) Nokta ve çizgi uygulamalarıyla düzenlemeler ve yorumlar yapmak

l) Objelerin açık, koyu, ışık ve gölgesini yapmak

m) İki ve üç boyutlu form oluşturarak kompozisyon kurmak

n) Renk uygulaması yapmak

o) Obje etütlerinden ve yapay malzemelerden yeni dokular yapmak

p) Özgün strüktür uygulamaları yapmak

q) Perspektif ilkelerine uygun çizim yapmak

r) Kalıp etüdü yapmak

s) Taban etüdü yapmak

t) Ayakkabı model geliştirmek

u) Koleksiyon geliştirmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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