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Temel gıda ürünleri nelerdir? Hangi ürünlerde kdv düşecek? Kdv yüzde 1'e inecek ürünler hangileri?

Temel gıda ürünleri nelerdir? Hangi ürünlerde kdv düşecek? sorusu açıklanan kdv oranlarından sonra araştırılmaya başlandı. Peki, Kdv yüzde 1'e inecek ürünler hangileri? İşte, detaylar...

Temel gıda ürünleri nelerdir? Hangi ürünlerde kdv düşecek? Kdv yüzde 1'e inecek ürünler hangileri?

Temel gıda ürünleri nelerdir? Hangi ürünlerde kdv düşecek? sorusu gıdada KDV'nin yüzde 8'den 1'e indirilmesinin ardından araştırılmaya başlandı. Haberimizden bu temel gıda ürünlerini öğrenebilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Programı'na Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılarak açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Temel gıda ürünleri nelerdir? Hangi ürünlerde kdv düşecek? Kdv yüzde 1'e inecek ürünler hangileri?

"Ülkemiz ekonomisini yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyütme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Mal ve hizmetlerde KDV oranını düşürecek karara imza atıyorum. Hayırlı olsun. KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. KDV'si yüzde 1'e inen ürünler, enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahiptir. Gıda ürünlerinde Pazartesi gününden itibaren toplamda yüzde 7'lik indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz. Ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon ile tanıştıracağız."

Temel gıda ürünleri nelerdir? Hangi ürünlerde kdv düşecek? Kdv yüzde 1'e inecek ürünler hangileri?

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ NELERDİR?

Temel gıda ürünleri listesi şu şekilde:

* Peynir
* Zeytin
* Yumurta
* Çay
* Et
* Süt
* Pirinç
* Sebze ve meyveler
* Bakliyat ürünleri
* Protein ve yağ gibi besinler

Yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen kdv ile raflardaki temel gıda ürünleri yukarıda bahsedilen gıdalar için geçerli olacaktır.

Temel gıda ürünleri nelerdir? Hangi ürünlerde kdv düşecek? Kdv yüzde 1'e inecek ürünler hangileri?

Gül Erdoğan
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