Temel Gürsu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
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TEMEL GÜRSU KİMDİR?
Doğum tarihi : ??.Ocak.1945
Temel Gürsu kaç yaşında :
Kilo & Boy :
Burcu : Oğlak
Meslek : Yönetmen
Temel Gürsu doğum yeri : Trabzon
TEMEL GÜRSU BİYOGRAFİSİ
Tam adı Temel Pulat Gürsu olan Temel Gürsu, 31 Ocak 1945 tarihinde, TMO memuru babası Hayati Gürsu ve Mediha Gürsu'nun 3'ü kız, 2'si erkek çocuklarından biri olarakTrabzon'un İskenderpaşa Mahallesi'nde doğdu. Artis Tanju Gürsu abisidir. Babasının memuriyeti nedeniyle ilk ve orta okulları Trabzon’da okudu. İstanbul’da Bakırköy Lisesini bitirdi.
Liseyi bitirdikten sonra sahibi akrabaları olan Acar Film Stüdyolarında montaj, senkron, negatif montaj, laboratuar ünitelerinde eğitim yaptı. Daha sonra Süreyya Duru, Orhan Elmas, Ülkü Erakalın, Tunç Başaran, Orhan Aksoy, Yücel Hekimoğlu, Sırrı Gültekin, Aram Gülyüz, Nejat Saydam, Ertem Eğilmez gibi ünlü yönetmenlerle asistan olarak çalıştı.
Askerliğini İskenderun’da bahriyeli olarak yaptı.
Sinemaya montajcı olarak başladı. Ses asistanlığı yaptı. Dikkat kan aranıyor filmiyle 1970'de yönetmenliğe başladı. Bugüne kadar 115 uzun metrajlı Sinema filmine imzasını atan Temel Gürsu mesleğine sıfırdan başlamış bir yönetmendir. Ekrem Bora ile çok iyi dostdular.
Temel Gürsu, sinema oyuncusu Canan Perver’le evlidir ve Burak ve Emrah adında 2 çocuk babasıdır. Canan Perver 1974 yılında çevrilen “Şeytan” adlı film ile meşhur olmuştur.
Yönetmenliğini yaptığı Filmler :
Dikkat Kan Aranıyor - 1970
Hayat Sevince Güzel - 1971
Kaynanam Tatilde - 1971
Rüzgar Murat - 1971
Yalan Dünya - 1972
Balıkçı Kız - 1972
Cevriye'nin Kızları - 1972
Teslim Ol Baba - 1973
Kolsuz Kahramanın Kolu - 1973
Çocuğumu İstiyorum - 1973
Gerçek - 1974
Hop Dedik Kazım - 1974
Şaşkın - 1974
Hostes - 1974
Tek Başına - 1974
Kısmet - 1974
Elma Şekeri - 1975
İzin - 1975
Baldız - 1975
Kokla Ama Koparma - 1975
Kokla Beni Melahat - 1975
Kazım'a Ne Lazım - 1975
Canavar Cafer - 1975
Çapkın Kızlar - 1975
Çirkef - 1975
Randevu - 1975
Arzu - 1976
Kucaktan Kucağa - 1976
Kuklalar - 1976
Bulunmaz Uşak - 1976
Kızını Dövmeyen Dizini Döver - 1977
Benim Gibi Sevenler - 1977
Çeşme - 1977
Derbeder - 1977
Yadeller - 1978
Batan Güneş - 1978
Çaresiz - 1978
İsyankar - 1979
Yanmışım - 1979
Vurun Beni Öldürün - 1980
Ayrılık Kolay Değil - 1980
Yarabbim - 1980
Boynu Bükük - 1980
Perişanım - 1980
Seni Yakacaklar - 1981
Şabancık - 1981
Kimbilir / Kibariye - 1981
Yaşamak Bu Değil - 1981
Olmaz Olsun - 1981
Talih Kuşu - 1982
Berduşlar - 1982
Nasıl İsyan Etmem - 1982
Nikah Masası - 1982
Ceza - 1982
Feryat - 1983
Gırgıriyede Cümbüş Var - 1983
İlişki - 1983
Yıkılan Gurur - 1983
Zulüm - 1983
Sevginin Bedeli - 1984
Gırgıriyede Büyük Seçim - 1984
Kader Çıkmazı - 1984
Kadınca - 1984
Çalsın Sazlar - 1984
Yaşadıkça - 1984
Sekreter - 1985
Tapılacak Kadın - 1985
Ateş Dağlı - 1985
Seviyorum - 1986
Mavi Yolculuk - 1986
Sultanoğlu - 1986
Acı Lokma - 1986
Ayrılmayalım - 1986
Merhamet - 1986
Öksüzler - 1986
Sızı - 1987
Güneşten De Sıcak / Sarı Güneş - 1987
Alışırım - 1987
Temas - 1987
Annem - 1987
Yuvasızlar - 1987
Sarışınım - 1987
Ağlıyorum - 1988
Küçüksün Yavrum - 1988 Hep Ezildim - 1989
Ahu Gözlüm - 1990
Pamuk Hemşire - 1990
Süper Yıldız - 1995
Yasemin - 1997
Canısı - 1997
Sırılsıklam - 1998
Bizim Takım 2000
Zehirli Çiçek 2000
Tutkular 2000
Hızır Servis 2000
Doktorlar 2000
Berivan 2002
Yaz Gülü 2002
Yapımcılığını Üstlendiği Filmler :
Arzu - 1976
Berduşlar - 1982
Talih Kuşu - 1982
İlişki - 1983
Zulüm - 1983
Yaşadıkça - 1984
Temas - 1987
Ahu Gözlüm - 1990
Senaryosunu Yazdığı Filmler :
Rüzgar Murat - 1971
Balıkçı Kız - 1972
Yalan Dünya - 1972
Çocuğumu İstiyorum - 1973
Teslim Ol Baba - 1973
Hostes - 1974
Kokla Ama Koparma - 1975
Randevu - 1975
Bulunmaz Uşak - 1976
Benim Gibi Sevenler - 1977
Kimbilir / Kibariye - 1981
Sızı - 1987
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