Temel Gürsu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

TEMEL GÜRSU KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.Ocak.1945

Temel Gürsu kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Oğlak

Meslek : Yönetmen

Temel Gürsu doğum yeri : Trabzon

TEMEL GÜRSU BİYOGRAFİSİ

Tam adı Temel Pulat Gürsu olan Temel Gürsu, 31 Ocak 1945 tarihinde, TMO memuru babası Hayati Gürsu ve Mediha Gürsu'nun 3'ü kız, 2'si erkek çocuklarından biri olarakTrabzon'un İskenderpaşa Mahallesi'nde doğdu. Artis Tanju Gürsu abisidir. Babasının memuriyeti nedeniyle ilk ve orta okulları Trabzon’da okudu. İstanbul’da Bakırköy Lisesini bitirdi.

Liseyi bitirdikten sonra sahibi akrabaları olan Acar Film Stüdyolarında montaj, senkron, negatif montaj, laboratuar ünitelerinde eğitim yaptı. Daha sonra Süreyya Duru, Orhan Elmas, Ülkü Erakalın, Tunç Başaran, Orhan Aksoy, Yücel Hekimoğlu, Sırrı Gültekin, Aram Gülyüz, Nejat Saydam, Ertem Eğilmez gibi ünlü yönetmenlerle asistan olarak çalıştı.

Askerliğini İskenderun’da bahriyeli olarak yaptı.

Sinemaya montajcı olarak başladı. Ses asistanlığı yaptı. Dikkat kan aranıyor filmiyle 1970'de yönetmenliğe başladı. Bugüne kadar 115 uzun metrajlı Sinema filmine imzasını atan Temel Gürsu mesleğine sıfırdan başlamış bir yönetmendir. Ekrem Bora ile çok iyi dostdular.

Temel Gürsu, sinema oyuncusu Canan Perver’le evlidir ve Burak ve Emrah adında 2 çocuk babasıdır. Canan Perver 1974 yılında çevrilen “Şeytan” adlı film ile meşhur olmuştur.



Yönetmenliğini yaptığı Filmler :

Dikkat Kan Aranıyor - 1970

Hayat Sevince Güzel - 1971

Kaynanam Tatilde - 1971

Rüzgar Murat - 1971

Yalan Dünya - 1972

Balıkçı Kız - 1972

Cevriye'nin Kızları - 1972

Teslim Ol Baba - 1973

Kolsuz Kahramanın Kolu - 1973

Çocuğumu İstiyorum - 1973

Gerçek - 1974

Hop Dedik Kazım - 1974

Şaşkın - 1974

Hostes - 1974

Tek Başına - 1974

Kısmet - 1974

Elma Şekeri - 1975

İzin - 1975

Baldız - 1975

Kokla Ama Koparma - 1975

Kokla Beni Melahat - 1975

Kazım'a Ne Lazım - 1975

Canavar Cafer - 1975

Çapkın Kızlar - 1975

Çirkef - 1975

Randevu - 1975

Arzu - 1976

Kucaktan Kucağa - 1976

Kuklalar - 1976

Bulunmaz Uşak - 1976

Kızını Dövmeyen Dizini Döver - 1977

Benim Gibi Sevenler - 1977

Çeşme - 1977

Derbeder - 1977

Yadeller - 1978

Batan Güneş - 1978

Çaresiz - 1978

İsyankar - 1979

Yanmışım - 1979

Vurun Beni Öldürün - 1980

Ayrılık Kolay Değil - 1980

Yarabbim - 1980

Boynu Bükük - 1980

Perişanım - 1980

Seni Yakacaklar - 1981

Şabancık - 1981

Kimbilir / Kibariye - 1981

Yaşamak Bu Değil - 1981

Olmaz Olsun - 1981

Talih Kuşu - 1982

Berduşlar - 1982

Nasıl İsyan Etmem - 1982

Nikah Masası - 1982

Ceza - 1982

Feryat - 1983

Gırgıriyede Cümbüş Var - 1983

İlişki - 1983

Yıkılan Gurur - 1983

Zulüm - 1983

Sevginin Bedeli - 1984

Gırgıriyede Büyük Seçim - 1984

Kader Çıkmazı - 1984

Kadınca - 1984

Çalsın Sazlar - 1984

Yaşadıkça - 1984

Sekreter - 1985

Tapılacak Kadın - 1985

Ateş Dağlı - 1985

Seviyorum - 1986

Mavi Yolculuk - 1986

Sultanoğlu - 1986

Acı Lokma - 1986

Ayrılmayalım - 1986

Merhamet - 1986

Öksüzler - 1986

Sızı - 1987

Güneşten De Sıcak / Sarı Güneş - 1987

Alışırım - 1987

Temas - 1987

Annem - 1987

Yuvasızlar - 1987

Sarışınım - 1987

Ağlıyorum - 1988

Küçüksün Yavrum - 1988 Hep Ezildim - 1989

Ahu Gözlüm - 1990

Pamuk Hemşire - 1990

Süper Yıldız - 1995

Yasemin - 1997

Canısı - 1997

Sırılsıklam - 1998

Bizim Takım 2000

Zehirli Çiçek 2000

Tutkular 2000

Hızır Servis 2000

Doktorlar 2000

Berivan 2002

Yaz Gülü 2002

Yapımcılığını Üstlendiği Filmler :

Arzu - 1976

Berduşlar - 1982

Talih Kuşu - 1982

İlişki - 1983

Zulüm - 1983

Yaşadıkça - 1984

Temas - 1987

Ahu Gözlüm - 1990

Senaryosunu Yazdığı Filmler :

Rüzgar Murat - 1971

Balıkçı Kız - 1972

Yalan Dünya - 1972

Çocuğumu İstiyorum - 1973

Teslim Ol Baba - 1973

Hostes - 1974

Kokla Ama Koparma - 1975

Randevu - 1975

Bulunmaz Uşak - 1976

Benim Gibi Sevenler - 1977

Kimbilir / Kibariye - 1981

Sızı - 1987