Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Eleman, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 7225.03



Meslek Adı : Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Eleman

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu : Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları ve Operatörleri( 7223 'den devam)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Konvansiyonel talaşlı imalât tezgahlarını kullanabilen, temel teknik resim ve iki boyutlu çizim yapabilen, çalıştığı tüm makinelerin periyodik bakım ve onarımlarını yapabilen, montaj işlemleri yapabilen nitelikli kişidir..

Görev ve İşlem Basamakları

Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:





a) Geometrik çizimler yapmak

b) Görünüş çıkarmak

c) Ölçülendirme ve yüzey işlemleri yapmak

d) Kroki-perspektif ve yapım resmi çizmek

e) Temel el işlemleri yapmak

f) Delme ve vidalama yapmak

g) Temel tornalama yapmak

h) Freze tezgahlarında hazırlık işlemleri yapmak

i) Temel frezeleme yapmak

j) Taşlama tezgahlarını ayarlamak ve kullanmak

k) Temel taşlama yapmak

l) Temel modelleme yapmak

m) Geometrik çizimler yapmak

n) Bilgisayarda yeterli görünüş çizmek ve kütüphane oluşturmak

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Eleman Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi mesleği için “4229.07” kod olarak kullanılır iken Ahşap İskelet Montaj Elemanı mesleği için “8219.16” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Eleman Meslek Kodu “7225.03” olarak belirlenmiştir.

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