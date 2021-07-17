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Temel Karamollaoğlu istifa mı ediyor? Saadet Partisinden jet hızıyla açıklama

Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun istifa edeceğine dair iddiaların ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Birol Aydın," Çıkan iddiaların asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını kamuoyuna bildiririz" dedi.

Temel Karamollaoğlu istifa mı ediyor? Saadet Partisinden jet hızıyla açıklama

Bazı internet haber sitelerinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun istifa edeceği iddia edilmişti. Bunun üzerine Parti Sözcüsü Birol Aydın, partinin Twitter hesabından yazılı bir açıklama yayımladı. 

 

Temel Karamollaoğlu istifa mı ediyor? Saadet Partisinden jet hızıyla açıklama

Aydın açıklamasında şunları kaydetti:

"Partimizin toplumsal uzlaşıya, demokrasiye ve siyasete yaptığı katkılar Türkiye'nin geleceğine yönelik son derece önemli adımlardır.

Partimize yönelik karalama kampanyalarının ve yalan haberlerin asıl sebebi de kutuplaşmaya karşı uzlaşıyı hukuksuzluğa karşı hukuku, adaletsizliğe karşı adaleti savunan bu anlayıştan rahatsız olunmasıdır. 

Son olarak bu akşam bazı haber sitelerinde Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu ile ilgili çıkan iddiaların asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını kamuoyuna bildiririz"

Temel Karamollaoğlu istifa mı ediyor? Saadet Partisinden jet hızıyla açıklama

Tayfun Altuntaş
Editör
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