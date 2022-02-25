Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına soğuk baktı: Bu seçimi kazanacağımız bir adayı belirlememiz lazım

2023 yılında yapılacak olan seçimler için partiler arasında ittifak görüşmeleri sürüyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde yan yana oturmayı beceremeyerek yuvarlak masa etrafında toplanan 6 muhalefet partisinin (CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti) genel başkanları güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarını masaya yatırmak için toplanmışlardı. Daha sonra parti liderleri 28 Şubat'ta çalışmalarını basın toplantısında açıklama kararı almıştı.

Yapılan görüşmenin ayrıntıları ve çok konuşulan cumhurbaşkanı adaylığı kamuoyu tarafından bilinmezken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın sorularını yanıtladı ve merak edilen konular hakkında görüşlerini ifade etti.

MİLLET İTTİFAKI'NIN ADI DEĞİŞECEK Mİ?

Ayşe Sayın'ın, "Sayın Davutoğlu, ittifakın yeni bir isim altında, yeni bir mekanizmayla oluşturulmasını önermişti. Bu, toplantı masasında nasıl konuşuldu? Sizin bu konuda görüşünüz nedir?" sorusuna yanıt veren Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ittifakın adının değişmesi konusunda fikrinin olduğunu belirterek, 'Bir değişiklik olur, topluma daha güzel bir mesaj verilir,' diye. Tabii farklı kanaatte olanlar da var. İsim de aslında kapsayıcı. Aynı zamanda ideolojik olmayan bir isim. Bundan dolayı da değişiklik olmasını ben şahsen gerekli görmüyorum. Ama o da gündeme geldi. Bizim içimizde de bazı arkadaşlar, "Bu ittifak içinde olmak ne kadar doğrudur, bu ittifaktan çıkılsa mı, yeni bir ittifak mı kurulsa, yeni bir perspektifle mi yaklaşılsa…" Bunlar zikrediliyor. Ama neticede bir konu üzerinde ittifak edilecek ve bir konu üzerinde yürünecek." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI ADAYININ SEÇİLMESİNDE TEREDDÜT OLMAYACAK BİR ADAY OLMASI ELZEM"

Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunun görüşülmediğini söyleyen Temel Karamaollaoğlu, bu konunun en önemli konu olduğunu ifade ederek," Çünkü seçilecek cumhurbaşkanı parlamentoda çoğunluğu sağlamış olsanız bile tek başına çok geniş yetkilere sahip. O halde cumhurbaşkanı adayının seçilmesinde tereddüt olmayacak bir aday olması elzem. Bunun da kamuoyu yoklamaları ile belirlenmesi icap eder. Bu noktaya girilmedi. Her siyasi partinin genel başkanı da aday olabilir. Sayın Kılıçdaroğlu da olabilir. Ama bizim buradaki derdimiz, aramızdan birinin aday olmasından çok; biz bu seçimi kiminle şüphesiz alırız noktasında bir çalışmanın olmasında fayda olur." diye konuştu.

Adaylık konusunda titiz davranılması gerektiğini belirten Karamollaoğlu şunları söyledi:

"Adaylık konusunda bizim çok titiz davranmamız gerekir. Elbette biz, kimsenin gönlünün kırılmasını arzu etmeyiz. Ancak böyle bir değerlendirmeye giderken, mutlaka seçimi alacak bir adayla hareket etmemiz icap eder kanaati ağır basıyor."

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA NASIL BAKTIĞINI ANLATTI: "O DA OLUR AMA İYİ ARAŞTIRILMASI GEREKİR"

Geçtiğimiz günlerde Reuters haber ajansına konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, teklif gelmesi durumunda cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruya, "Elbette (kabul ederim). Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görev. Beş genel başkanın benim ismimi telaffuz etmesi her şeyden önce benim için onur. Ayrıca beş genel başkanın bana güven duyması anlamına geliyor, bu da benim için son derece önemli." yanıtını vermişti. Bu açıklamaya ilişkin olarak Ayşe Sayın'ın "CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, '5 partinin lideri desteklerse aday olurum' dedi. Sizce Kılıçdaroğlu, seçimi kazanacak aday mıdır, aday olursa destek verir misiniz?" sorusuna yanıt veren Karamollaoğlu şöyle konuştu:

"Bu konuda şimdi bir yorum yapmak doğru olmaz benim yönümden. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle demesini de garipsemiyorum, doğru buluyorum. Aslında ana muhalefet partisi genel başkanı olarak böyle bir şeyi söylemesi, düşünmesi gayet makul. Ancak biraz önce de ifade ettiğim gibi, hakikaten tereddüt göstermeden bizim bu seçimi kazanacağımız bir adayı belirlememiz lazım. O aday Sayın Kılıçdaroğlu olursa o da olur. Ama iyi araştırılması, iyi etüt edilmesi gerekir."

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