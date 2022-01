Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na ilişkin basında yer alan haberler sonrası Temel Karamollaoğlu koronavirüse mi yakalandı? | Sağlık durumu nasıl? | Temel Karamollaoğlu kaç yaşında? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na ilişkin ayrıntılar...

TEMEL KARAMOLLAOĞLU KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun koronavirüse yakalandı.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada Karamollaoğlu'nun sağlığının iyi olduğu karantina süresini evinde dinlenerek geçireceği belirtildi.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL?

İşte Saadet Partisi'nden Temel Karamollaoğlu'nun durumuna ilişkin yapılan açıklama:

"Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’nun Kovid testi pozitif çıkmıştır. Genel Başkanımızın sağlığı iyi olup evinde dinlenerek karantina süresini geçirecektir."

TEMEL KARAMOLLAOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Temel Karamollaoğlu 80 yaşındadır. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun doğum tarihi 7 Haziran 1941'dir.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU KİMDİR?

7 Haziran 1941 tarihinde Kahramanmaraş’ta doğan 80 yaşındaki Temel Karamollaoğlu, aslen Sivas’ın Gürün ilçesindendir. Babası Üzeyir Bey ve annesi Münire Hanım’dır. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kayseri'de tamamladıktan sonra 1959yılında burslu olarak okuduğu İngiltere'ye gitti. İngiltere'de bir üniversite olan The Victoria University of Manchester ve The University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) Tekstil Mühendisliği Bölümü'nden 1964 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını da aynı yerde 1967 yılında tamamladı.

1967 yılında Türkiye'ye dönen Temel Karamollaoğlu, Sümerbank'ta proje mühendisi olarak işe başladı. Kısa zaman sonra da (DPT) Devlet Planlama Teşkilatı’nda Tekstil Sektör Uzmanı olarak görev aldı. 1967 ve 1972 yılları arasında DPT'de Tekstil Sektör Uzmanı olarak çalıştıktan sonra askerlik görevini yapmaya başladı.

Askerlikten terhis olduktan sonra 2 yıl bir özel sektörde çalıştı.

Temel Karamollaoğlu, 1975 yılında Sanayi Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürü olarak görev yaptı.

5 Haziran 1977 - 12 Eylül 1980 tarihleri arasında 16. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Millî Selamet Partisinden Sivas Milletvekilliği yapmıştır. Parlamento çalışmalarında KİT Komisyonu Üyeliği yaptı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi olarak Türkiye’yi temsil etti. 1978’de Parti Genel Kurulu Üyeliğine seçildi.

12 Eylül 1980 tarihinde olan askeri darbeden sonra 1987 referandumuna kadar aktif siyasetten uzak kalan Temel Karamollaoğlu, bir müddet özel müşavirlik yaptı ve daha sonra bir tekstil firmasında Genel Müdürlük ve Koordinatörlük görevlerinde bulundu.

1987 yılında politik hayata geri dönerek Refah Partisi Genel İdare Kurulu Üyeliğine seçildi.

26 Mart 1989 günü yapılan yerel seçimlerde Refah Partisinden Sivas Belediye Başkanlığına seçildi. 27 Mart 1994 tarihinde yapılan yerel seçimlerde de yine Refah Partisinden Sivas Belediye Başkanlığına seçilerek görevine devam etti. 1995 Genel Seçimlerinde Refah Partisinden Sivas Milletvekili olarak Parlamentoya girdi.

8 Ocak 1996 - 18 Nisan 1999 tarihleri arasında 20. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Refah Partisinden Sivas Milletvekilliği yapmıştır. Bu dönemde NATOParlamenter Asamblesi Üyesi olarak görev yaptı. Aynı dönemde Refah Partisi Grup Başkanvekilliğine seçildi. Bu görevini Refah Partisinin kapatılmasına kadar sürdürdü.

18 Nisan 1999 - 14 Kasım 2002 tarihleri arasında 21. dönem Türkiye Büyük Meclisi'nde Fazilet Partisinden Sivas Milletvekilliği yapmıştır. Bu yasama döneminde NATO Parlamenter Asamblesi Üyeliği devam etti. Mayıs 2000 tarihinde yapılan Saadet Partisi kongresinde Genel İdare Kurulu Üyeliğine seçildi ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Refah Partisinden Sivas Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde Sivas’da yaşanan Madımak otelindeki Sivas Katliamı sırasındaki tavrından dolayı yoğun eleştiri aldı. Ancak hakkında hiç bir dava açılmamıştır. Daha sonra ise Refah Partisinden milletvekili seçildi.

Temel Karamollaoğlu, 1965 yılında İngiltere'de okurken tanıştığı bir İngiliz bayan ile evlendi. Eşi Ayşe Yasemin Karamollaoğlu adını aldı. 5 çocuğu vardır. Eşi Müslüman olup, TC. vatandaşlığına geçmiştir.

30 Ekim 2016 tarihinde yapılan ve eski başkan Mustafa Kamalak’ın aday olmadığı Saadet Partisi 6. Olağan Kongresi'nde oy kullanan 891 delegenin 871'inin oyunu alan Temel Karamollaoğlu yeni genel başkan seçildi.

Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Saadet Partisinin Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Siyasi Parti Kariyeri :

1977 - 1980 - Millî Selamet Partisi

1987 - 1998 - Refah Partisi

1998 - 2001 - Fazilet Partisi

2001 - 2016 - Saadet Partisi