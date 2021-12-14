Temel Karamollaoğlu'ndan yıllar sonra gelen Sivas Katliamı itirafı: olayları önlemek için yaptığım konuşmaya baksınlar, karanlık noktalar var

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile partisinin genel merkezinde Cumhuriyet'ten Mustafa Balbay'a açıklamalarda bulundu. Karamaollaoğlu, CHP ile yapılan ittifak ve Yeniden Refah Parti ve Sivas'ta 2 Temmuz 1993 tarihinde Madımak Oteli'nin Radikal İslamcı bir grup tarafından yakılması sonucu ve çoğunluğu Alevi 33 yazar, ozan, düşünür ile 2 otel çalışanının hayatlarını kaybetmeleri ile sonuçlanan Sivas Katliamı hakkında konuştu.

"YENİDEN REFAH PARTİSİNİ MAHKEMEYE VERDİK"

Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın kurduğu Yeniden Refah Partisi’ne bir destek olduğunu dile getiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu," Bu belli. Yasaya göre kapatılan partinin adında parti kurulamaz. Bu da açık. Bakalım, mahkemeye verdik. Fatih Bey’e (Erbakan) partide yer verdik, böyle bir tercih yaptı." dedi.

CHP VE İYİ PARTİ İLE YAPILAN İTTİFAK

Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çarpıcı bir ifade kullanan Temel Karamollaoğlu," Kılıçdaroğlu bir babayiğit. Partisini herkesle diyalog kurabilecek noktaya getirdi." dedi.

Balbay'ın, "Kılıçdaroğlu babayiğitse siz de babayiğitsiniz. Sizin de tabanınıza CHP’yle diyaloğu anlatmanız gerekiyor. Nedir durum?" sorusuna yanıt veren Temel Karamollaoğlu," Tabanımıza diyoruz ki biz size başka CHP’ye başka konuşmuyoruz. Hepsi dört sözcük: ifade, düşünce, inanç özgürlüğü. Kemal Bey’le, Meral Hanım’la bunda birleşiyoruz." diye konuştu.

SİVAS KATLİAMI HAKKINDA YILLAR SONRA GELEN YENİ AÇIKLAMA

2 Temmuz'da yaşanan Sivas Katliamı hakkında, yıllar sonra tekrar konuşan Temel Karamollaoğlu, “O gün olayları önlemek için yaptığım konuşmaya baksınlar. 2 Temmuz’da Sivas, üç gün sonra 5 Temmuz’da Başbağlar. Karanlık noktalar var. Kent güvenliğinden kimlerin sorumlu olduğu belli” diye konuştu.