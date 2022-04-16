Temel Makyaj Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Temel Makyaj Elemanı görev tanımı nedir, Temel Makyaj Elemanı ne iş yapar, Temel Makyaj Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Temel Makyaj Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Temel Makyaj Elemanı Tanımı;

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Temel Makyaj Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Temel Makyaj Elemanı Maaşları

Temel Makyaj Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Temel Makyaj Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Temel Makyaj Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5142.22

Meslek Adı :

Temel Makyaj Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Kuaförler, Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde, temel makyaj uygulamalarına ilişkin işlemleri, belirli bir süre içerisinde, kendi başına yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Temel Makyaj Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Nokta ve çizgi ile yüzey düzenlemek

b) Kişisel hazırlık ve hijyen yapmak c) Dekolteye ve yüze masaj uygulamak

d) Kaş ve kirpik şekillendirmek

e) Makyaj kozmetiklerini uygulamak

f) Makyaj yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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