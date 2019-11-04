Kütahya'nın Emet ilçesinde hastane personeline "Temel yaşam ve ileri yaşam desteği eğitimi" verildiği bildirildi.

Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi eğitim personeli tarafından Hastane Toplantı Salonu'nda gerçekleşen eğitimde CPR (Kardiyopulmoner Resusitasyon) nedir, neler yapılacağı, temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği konuları uygulamalı olarak anlatıldı.

CPR'in hayati fonksiyonlarını yerine getiremeyen kişilerin tekrar hayata döndürülmesi ve bu durumunun korunmasını hedef alan eğitim olduğunu belirten Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Rukiye Kara, yaşamı herhangi bir şekilde kesintiye uğramış bir kişiyi, yeniden hayata döndürme çabalarını kapsayan uygulamaların tamamı, CPR olarak adlandırıldığını, ihtiyaç halinde verilen bilgilerin hayat kurtarıcı olduğunu ve bu eğitimlerin düzenli olarak yapılacağını belirtti.

Kaynak: İHA