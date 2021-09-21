Temerrüde düşmek ne demek, nedir? Ülkenin temerrüde düşmesi ne demek? Temerrüde düşmek TDK anlamı

Temerrüt nedir? Temerrüde düşmek ne demek, nedir? Ülkenin temerrüde düşmesi ne demek? Temerrüde düşmek ne anlama gelir? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlarca en çok aratılanlar listesine girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

TEMERRÜT NEDİR? TEMERRÜDE DÜŞMEK NE DEMEK, NEDİR?

Temerrüt, kişinin borçlandığı edimi hukuka aykırı olarak yerine getirmemesi halidir. Yani alacaklı ya da borçlu taraflardan birinin borcunu ya da yükümlülüğünü zamanında ve usulüne göre yerine getirmemesi durumudur.

Temerrüde düşmek ise borcu hiç ödeyemeyecek durumda olmak ya da iflas etmek demek değil, vaktinde ödeyememek ya da tam ödeyememek demektir.

TEMERRÜDE DÜŞMEK TDK ANLAMI

Temerrüde düşmek Türk Dil Kurumunda Hukuksal bağlamda ödenmesi hâlâ mümkün olan borcu ödememekte direnmek anlamında kullanılmıştır.

ÜLKENİN TEMERRÜDE DÜŞMESİ NE DEMEK?

Yaşanan bir krizin ardından ülkenin kendisini başka finansal sıkıntıya sokmaması gerektiği, eğer bir sıkıntıya daha girilirse ülkenin geri döndürülemez bir tehlikeye gireceği anlamın gelmektedir.

NE OLDU?

ABD Hazine Bakanı Yellen, The Wall Street Journa'da yayımlanan yazısında, Kongre'ye borç limitini yükseltme çağrısı yaptı. Aksi halde ABD'nin temerrüde düşeceğini belirten Yellen, "ABD hiçbir zaman temerrüde düşmedi. Ülkenin temerrüde düşmesi, devam eden halk sağlığı acil durumunun zararını artıracak tarihi bir mali krizi tetikleyebilir" dedi.

Kongre'nin 1960'dan bu yana ülkenin borç limitini yaklaşık 80 kez yükseltti veya askıya aldığını anımsatan Yellen, bunun tekrar yapılması gerektiğini aksi halde Hazine Bakanlığı'nın nakit dengesinin yetersiz seviyeye düşeceğini ve federal hükümetin borçlarını ödeyemeyeceğini aktardı.