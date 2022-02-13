Temerrüt Faizi ne demek, TDK'ya göre Temerrüt Faizi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Temerrüt faizi ne demek? Temerrüt faizi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi temerrüt faizi kelimesi. Peki temerrüt faizi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre temerrüt faizi nedir, temerrüt faizi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEMERRÜT FAİZİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Temerrüt faizi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre temerrüt faizi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Borcun zamanında ödenememesi sonucu daha sonra ödenen ek faiz

