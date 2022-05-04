Temerrüt ne demek, TDK'ya göre Temerrüt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Being killed in a dreamSessiz İstila filminin yapımcısı Hande Karacasu kimdir? Nereli kaç yaşında? Mesleği ne? Hande Karacasu BiyografisiHalkı sığınmacılar ve düzensiz göçmenlere karşı kışkırtan Sessiz İstila filmine soruşturma! Filmin yapımcısı gözaltına alındı!İstanbullulara ait kamu otobüsünü şahsi keyfi için kullandı! İmamoğlu'nun gezide kullandığı aracının İETT'ye ait olduğu ortaya çıktı!Taş bebek Gönül Yazar'dan kötü haber! Yakın arkadaşı Onur Akay talihsiz kazayı duyurdu! "Maalesef gözleri..."Süper Loto sonuçları 3 Mayıs 2022 Salı | 3.05.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıDeniz Akkaya Cumhurbaşkanına seslendi! Bir sokak köpeğini taciz eden çocukların toplatılmasını talep etti "Bu çocukları zehirleyin"Ukrayna duyurdu! Rusya saldırı başlattı! Uçak gemisi filosu Pasifik Okyanusu'na açıldıSon dakika: 3 Mayıs 2022 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosu
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Temerrüt ne demek, TDK'ya göre Temerrüt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Temerrüt ne demek, TDK'ya göre Temerrüt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Temerrüt kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Temerrüt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Temerrüt nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Temerrüt kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Temerrüt ne demek, TDK'ya göre Temerrüt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Temerrüt ne demek? Temerrüt TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi temerrüt kelimesi. Peki temerrüt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre temerrüt nedir, temerrüt kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

TEMERRÜT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Temerrüt kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Temerrüt kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre temerrüt kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dikkafalılık, kafa tutma, direnme
- Ek faiz ödememe durumu
- Herhangi bir sebebe dayanmaksızın borcu ödememekte direnme, direnim

TEMERRÜT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- temerrüde düşmek
- temerrüt etmek

TEMERRÜT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- temerrüt faizi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT