Temerrüt ne demek, TDK'ya göre Temerrüt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Temerrüt ne demek? Temerrüt TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi temerrüt kelimesi. Peki temerrüt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre temerrüt nedir, temerrüt kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEMERRÜT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Temerrüt kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Temerrüt kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre temerrüt kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dikkafalılık, kafa tutma, direnme

- Ek faiz ödememe durumu

- Herhangi bir sebebe dayanmaksızın borcu ödememekte direnme, direnim



TEMERRÜT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- temerrüde düşmek

- temerrüt etmek



TEMERRÜT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- temerrüt faizi

