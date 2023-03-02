Temi Babalola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Temi Babalola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Temi Babalola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Temi Babalola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Temi Babalola 30 Mart 2001 tarihinde South Ockenden şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Temi Babalola Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cheshunt FC futbol takımında oynamaktadır. Cheshunt FC takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Temi Babalola'nin Cheshunt FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Temi Babalola Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/temzzz9
Temi Babalola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Temi Babalola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ekim 2019 yılında Romford
26 Ekim 2019 yılında Brentwood
14 Şubat 2020 yılında Concord Rangers
31 Temmuz 2022 yılında Hampton & Rich.
19 Kasım 2022 yılında Aveley FC
16 Aralık 2022 yılında Hampton & Rich.
10 Şubat 2023 yılında Cheshunt
Temi Babalola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Temi Babalola şuan Cheshunt FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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