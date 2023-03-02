Temi Babalola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Temi Babalola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Temi Babalola kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Temi Babalola ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.