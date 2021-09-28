Teminat Mektubu ne demek, TDK'ya göre Teminat Mektubu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teminat mektubu ne demek? Teminat mektubu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teminat mektubu kelimesi. Peki teminat mektubu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teminat mektubu nedir, teminat mektubu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Teminat mektubu kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Teminat mektubu kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

TEMİNAT MEKTUBU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teminat mektubu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre teminat mektubu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir kimsenin belirli bir işi yapabileceğine ilişkin, bankalarca verilen para güvencesini içeren belge

