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Temiz havanın tadını çıkarmak isteyenlere müjde! Çambaşı Yaylası’na 5 yıldız konforunda otel

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORBEL A.Ş ile Ordu Sanayici ve İş Adamları Derneği (ORDUSİAD) öncülüğünde başlatılan ve Çambaşı Yatırım A.Ş tarafından 5 yıldız konforun yapılan otelin karkas inşaatı tamamlandı.

Temiz havanın tadını çıkarmak isteyenlere müjde! Çambaşı Yaylası’na 5 yıldız konforunda otel

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORBEL A.Ş ile Ordu Sanayici ve İş Adamları Derneği (ORDUSİAD) öncülüğünde başlatılan ve Çambaşı Yatırım A.Ş tarafından 5 yıldız konforun yapılan otelin karkas inşaatı tamamlandı. Ordu Büyükşehir Belediye Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Ordu'nun ve Karadeniz'in en önlü yaylaları arasında bulunan 2000 rakımlı Çambaşı Yaylası'nın turistik cazibesini arttırmak amacıyla 40 dönüm arazi üzerine 5 yıldız konforunda inşa edilen otelin karsa yapısı tamamlandı.

Çambaşı kayak ve doğa tesislerinin yanına 80 oda ve 110 kişilik yatak kapasiteli olarak inşa edilen ve bölge mimarisini yansıtan otelin 2021 yıl sonunda kış mevsiminde hizmete girmesi bekleniyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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