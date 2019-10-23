Malatya" da öğrenciler tarafından "Temiz Okul, Temiz Çevre, Temiz Mahalle" etkinliği düzenlendi.

Öğrenciler ellerine eldiven takıp maske takıp mahallenin sokaklarını yol kenarlarını ve cami bahçesindeki çöpleri topladılar. Özel Mimar Sinan Bilim ve Teknoloji Koleji öğretmenleri ve öğrencileri farkındalık oluşturdu. Etkinliğe okul öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. Etkinliğe katılan Okulun Kurucusu Ahmet Polat Kaya, yaptığı açıklamada, "Geleceğimize yaşanabilir, temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmalıyız. En büyük temizlik kirletmemektir" dedi. Kaya, "Umarım bu proje ile çevremize örnek olmuşuzdur. Öğrencilerimizde de bu bilinci oluşturmuşuzdur. Düzenledikleri etkinlik ile çocuklara erken yaşta temiz çevre bilinci aşılamayı amaçladıklarını belirtti, öğrencileri tebrik ederek yürüyüşe destek verdi. Etkinliğe katılan yüzlerce öğrenci ve davetli mahallelerini temizleyerek farkındalık oluşturdu" şeklinde konuştu.

Çöp toplayan öğrencilerden Tarık Can Selçuk ise, "Biz bunu bir çöp toplama olarak değil bir Sosyal Sorumluluk projesi olarak görüyoruz. İçinde bulunduğumuz mahallenin daha temiz olması için arkadaşlarım ve öğretmenlerim ile böyle bir örnek faaliyet başlattık. Ümit ederim örnek olur" diye konuştu.

Kaynak: İHA