“Temiz üretim yapmayan Bursa’ya gelmesin”

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), Dünya Çevre Günü'nde düzenlediği online basın toplantısıyla, BUSİAD Yeşil Bursa Çalışma Grubu'nun kuruluşunu duyurdu. Basın toplantısında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, "Bursa'ya teknolojik üretim yapmak isteyenler gelsin sözünü, bir adım öteye taşıyıp, "Temiz üretim yapmayanlar Bursa'ya gelmesin" diyoruz" şeklinde konuştu.

BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay, basın toplantısına Bursa'nın su ve yeşille tanımlandığını hatırlatarak başladı. Başkan Türkay, "BUSİAD olarak başka bir Bursa, başka bir Türkiye ve başka bir Dünya yok diyerek, doğayla uyumlu sürdürülebilir bir üretim ve yaşam için neler yapılabileceğini, bizim dışımızda işinin uzmanlarının yol göstermesini istedik. Bunun için BUSİAD Yeşil Bursa Çalışma Grubu'nu kurduk. Çalışma Grubumuzun başında geçmiş dönem Belediye Başkanlarımızdan Erdem Saker Beyefendi olacak. Grubun Koordinatörlüğünü ise Doç. Dr. Efsun Dindar üstlenecek" dedi.

BUSİAD Başkanı Türkay, çalışma grubunun kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri olacağını da belirterek, şunları söyledi:

"Çalışma grubundan, medeni bir ülke olmanın göstergelerinden biri olan, geri dönüşüm konusunda, suyun tasarrufu ve kirliliğinin önlenmesi konusunda, yeşil alanların daha artırılması konusunda, havayı kirleten, ısınma için kullanılan yakıt, trafik ve toplu taşıma çözümlerine ilişkin yeni ve uygulanabilir şeyler duyacağımıza inançlıyız. Bu grup, gelecek 15-20 yıllık süre içinde Bursa'nın tekrar su ve yeşille anılması için yapılması gerekenleri, bu kentte yaşayan tüm hemşerilerimize bir çevre anayasası düzeyinde sunacak.

Ticari bir kaygı olmadan yapacak üstelik. Bu şehirde yaşayan herkesle temas edecek onları dinleyecek ve onlara çevre konusunda yapmaları gerekenleri, önceliğine Yeşil Bursa'yı koyarak evirip çevirmeden dile getirecek."

Türkay'ın ardından konuşan BUSİAD Yeşil Bursa Çalışma Grubu Başkanı ve Geçmiş Dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlarından Erdem Saker de, "Her sektörden insan bir arada. Sanayiciler, çevreciler, üniversite, BEBKA, dernekler, sivil toplum örgütleri, Bursa'yı temsil edecek güçte bir yapı. Çok değerli bir oluşum" dedi.

İnsanlığın iki büyük tehlike ile boğuştuğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Biri 1950'lerden beri devam eden iklim değişikliği. Diğeri ise biyolojik çeşitliliğin yok olması. Uluslararası bilim insanları ekosistemde binlerce farklı türün yok olduğunu teyit ediyor. Bursa hem tarım hem de sanayi şehri. Bu anlamda dengeyi bulmak zorundayız. Çalışma Grubu olarak, bulduğumuz doğruları topluma ileteceğiz. Yaptığımız iş kağıtta kalmaz. Bugün tarım alanlarında kurulan sanayi bölgeleriyle gurur duyamayız. Bu ülkeye ihanettir. İnsanlığın ihtiyacı tarımın geliştirilmesidir. Bu çalışma grubu olarak doğruları bulmak ve çekinmeden dile getirmek için çalışacağız. Bursa'nın geleceği için faydalı bir çalışma olacağına inanıyorum. BUSİAD'ın bu konuya sahip çıkması çok önemli. "

Kaynak: İHA