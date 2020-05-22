Temizlemek için söktüğü musluk filtresinden mide bulandıran görüntüler!

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde evinin musluğuna taktığı filtreyi temizlemek için açan Gülcan Mendeş, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. İnceleme için apartmana gelen Antalya Su ve Atıksu İdaresi ekipleri, sorunun apartmanın gün ısı deposundaki sineklerin kümelenmesinden dolayı ortaya çıktığı belirledi.