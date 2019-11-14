Temizlik denetimi "görünmez spreyle" sağlanacak

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesince (SAÜ) geliştirilerek patenti alınan ve sadece morötesi ışınlarla görülebilen, hijyenin büyük önem taşıdığı hastane, gıda depoları, kreş ve okul gibi yerlerde temizlik kontrolünün güvenli şekilde gerçekleştirilmesine imkan tanıyan sıvı spreyin tanıtımı yapıldı.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantıda bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, üniversitenin nitelikli ve sektörle entegrasyonu yüksek eğitimi, Ar-Ge kapasitesi ve uluslararasılaşma düzeyiyle Türkiye'nin markası olduğunu söyledi.

Akademisyenlerin laboratuvarlarda çalışarak çok sayıda özgün fikri geliştirdiğini dile getiren Savaşan, "Türkiye'nin ekonomide ve bölgesel ve küresel siyasette başlattığı başarı hikayesini sürdürmesinin tek yolu, katma değeri yüksek ürünleri artırmasıdır. Dolayısıyla patentten ticarileşmeye geçmek hayati derecede önemlidir. Sanitest ürünü hem yerlilik ve millilik vasfı ile hem de ithalatı azaltıcı, ihracatı artırıcı etkisiyle güzel bir örnektir." diye konuştu.

Özgünlüğün ve katma değerin peşinde olan firmalarla üniversitenin iş birliğinin artarak devam edeceğine inandığını belirten Savaşan, şu anda başlamış çalışmaların bulunduğunu kaydetti.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karabay da 10 yıldır kimya bölümündeki akademisyenlerle çalıştığını belirtti.

Amaçlarının ürettikleri ürünleri Türkiye'de ve dünyada kullanılabilecek hale getirmek olduğunu aktaran Karabay, "Bu ürünle hastane temizliğinin kontrolünü yapmaya başladık ve zamanla bu ürünü daha kullanılabilir hale getirdik. Firmalara yılmadan usanmadan teklif götürdük. Sanidez firması Sakarya'dan yerli firma 'ilgileneceğiz' dedi. Umarım bu bir vesile olur, diğer ürünler bu örneğin devamında sanayinin, ülkenin kullanımına girebilir." ifadelerini kullandı.

- "Sanitest lansmanımızın ardından Türkiye ve dünya pazarına sunulacak

Ürünün patentini alan Sanidez firmasının yönetim kurulu başkanı veteriner hekim Yavuz Akbulut ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde sürekli durduğu yerlilik ve millilik vurgusunu şiar edindiklerini söyledi.

Gelecek nesillerin güvenilir gıda, temiz su, çevreyle uyumlu, sağlıklı yaşam adına ürünlerini her geçen gün geliştirdiklerine işaret eden Akbulut, pazar ortaklarının isteği doğrultusunda ürünleri geliştirebilen ve laboratuvar ortamında testlerinin yapılmasını sağlayan ve bağımsız akredite edilmiş laboratuvarlarla çalışan profesyonel bir takım olduklarını vurguladı.

SAÜ akademisyenlerince geliştirilen ve "Sanitest" ismini verdikleri spreyin, firmanın en önemli ürünleri arasında yer aldığını belirten Akbulut, şöyle devam etti:

"Sanitest kritik noktaların denetiminde rahatça kullanılabilen bir ürün özelliğindedir. Sanitasyon programlarının denetlenebilirliğini sağlayarak kontrol edilebilir bir hijyen programını mümkün kılar. Seri üretimini yapmaya başladığımız Sanitest, lansmanımızın ardından Türkiye ve dünya pazarına sunulacaktır. Şimdiden Orta Asya, Afrika ve Balkan ülkelerinde distribütörlük anlaşmalarını imzaladık. Türkiye pazarında ise sektörel anlamda bayilikleri verilerek satışa çıkmıştır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanı sıra farklı sektörlerden birçok firma ürünümüzü aktif olarak kullanmaya başlamıştır. Ürünün reklam, tanıtım ve organizasyon faaliyetleri tüm hızıyla devam etmektedir."

Sakarya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Şakir Görmüş, görevlerinin üniversitedeki bilgi birikimini sanayiye aktarmak, aynı zamanda ticarileştirme faaliyetlerine katkıda bulunmak, girişimci sayısını artırmak, üniversitedeki öğrenci ve akademisyenlerin girişimci olmasını sağlamak olduğunu kaydetti.





Kaynak: AA