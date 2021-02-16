Temizlik Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Temizlik Görevlisi Maaşları, Temizlik Görevlisi İş İlanları

Temizlik Görevlisi görev tanımı nedir, Temizlik Görevlisi ne iş yapar, Temizlik Görevlisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Temizlik Görevlisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Temizlik Görevlisi Tanımı; Temizlik Görevlisi, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, sorumlu olduğu alanlarda hijyenik kurallara uygun olarak toz alma, leke çıkarma, süpürme, paspaslama, parlatma, yıkama, cilalama, ovma, kazıma vb. temizlik ve bakım işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Temizlik Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Temizlik Görevlisi Maaşları

Temizlik Görevlisi maaşı ortalama aylık 3000 - TL'dir. En düşük Temizlik Görevlisi maaşı 2900 -TL, En yüksek ise 3100 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Temizlik Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Temizlik Görevlisi İş İlanları İçin Tıklayın

Temizlik Görevlisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Okur Yazar olmak yeterlidir

Temizlik Görevlisi Ne İş Yapar?

a) Kullanılan makine ve ekipmanların bakımını sağlamak,

b) Çalışma alanını havalandırmak,

c) Çalışma alanındaki çöpleri toplamak,

d) Temizleme işlemlerinden zarar görebilecek eşya ve malzemelerin koruma önlemlerini almak,

e) Yüzey üzerindeki leke türünü ve yüzey özelliklerini belirlemek,

f) Tamponlama, vakumlama ve buharlama yöntemleri ile leke çıkarmak,

g) Süpürme ve temizleme yöntemini belirlemek,

h) Yüzeyi elle, vakumla, otomatla süpürmek,

i) Paspas yapmak,

j) Yüzeylerdeki bağlı kirleri ovmak, kazımak,

k) Toz almak,

l) Cam silmek,

m) Metal, ahşap, deri yüzeyleri parlatmak, kristalize ve polimerize cilalı zeminleri parlatmak,

n) Yüzeyleri çeşitli yöntemlerle yıkamak,

o) Saniter alanların temizliğini yapmak,

p) Yiyecek ve içecek alanlarının temizliğini yapmak,

Temizlik Görevlisi Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Grubu :

Ev, Otel Ve Bürolarda Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Temizlik Görevlisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Temizlik Görevlisi mesleğinin meslek kodu 9112.06 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Temizlik Görevlisi maaşlarına ek sizlerde Temizlik Görevlisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.