Temizlik Hatçısı-Metal (Soğuk Haddehane) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Temizlik Hatçısı-Metal (Soğuk Haddehane) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Temizlik Hatçısı-Metal (Soğuk Haddehane) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Temizlik Hatçısı-Metal (Soğuk Haddehane) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Temizlik Hatçısı-Metal (Soğuk Haddehane) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Temizlik Hatçısı-Metal (Soğuk Haddehane) Maaşı Ne Kadar? 2022 Temizlik Hatçısı-Metal (Soğuk Haddehane) Maaşları

Temizlik Hatçısı-Metal (Soğuk Haddehane) maaşı ortalama olarak aylık 9150_TL'dir. En düşük Temizlik Hatçısı-Metal (Soğuk Haddehane) maaşı 7850_TL, En yüksek ise 10450_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Temizlik Hatçısı-Metal (Soğuk Haddehane) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.44

Meslek Adı :

Temizlik Hatçısı-Metal (Soğuk Haddehane)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Soğuk haddehaneden çıkan metal şeritlerin yüzlerindeki yağ ve kirleri temizleyen bir tesisi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Temizlik Hatcısı (Metal) (Soğuk Haddehane) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sıkıştırma merdanesini ve metal şeridin makineden geçiş süratini ayarlamak,

b) Sarıcıyı ve metal şeritleri temizleme tanklarına gönderen tesisi çalıştırmak,

c) Tanklarda yapılan temizleme işlemine nezaret etmek,

d) Çalışma anında meydana gelen ayar bozukluklarını gidermek,

e) Temizlenen levhalar üzerindeki hataları ve delik kısımları tespit edip işaretlemek,

f) Kirli, çizik ve yanmış şeritlerin tanklardan çıktıktan sonra sarılmaması için gerekli tedbirleri almak,

g) Tanklar içindeki temizleyici mahlülü kontrol etmek,

h) Gerektiği anlarda mahlülü yenilemek veya değiştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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