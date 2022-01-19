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Temizlik Hizmetleri Proje Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Temizlik Hizmetleri Proje Müdürü maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Temizlik Hizmetleri Proje Müdürü iş tanımı, aylık ortalama maaşları ve iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Temizlik Hizmetleri Proje Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Temizlik Hizmetleri Proje Müdürü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Temizlik Hizmetleri Proje Müdürü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Temizlik Hizmetleri Proje Müdürü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Temizlik Hizmetleri Proje Müdürü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Temizlik Hizmetleri Proje Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2022 Temizlik Hizmetleri Proje Müdürü Maaşları

Temizlik Hizmetleri Proje Müdürü maaşı ortalama olarak aylık 14375_TL'dir. En düşük Temizlik Hizmetleri Proje Müdürü maaşı 9750_TL, En yüksek ise 19000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Temizlik Hizmetleri Proje Müdürü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Temizlik Hizmetleri Proje Müdürü İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

1219.05

Meslek Adı :

Temizlik Hizmetleri Proje Müdürü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu :

İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ön lisans

Temizlik Hizmetleri Proje Müdürü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

YORUM KAT: Yukarıdaki Temizlik Hizmetleri Proje Müdürü maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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