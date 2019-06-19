Temizlik işçileri temiz Erenler için çalışıyor

Erenler Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Erenler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri "Hedef Daha Temiz Bir Erenler" sloganı ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 33 mahalle de rutin çöp toplama çalışmalarının haricinde ekipler cadde ve sokaklarda kötü görüntü oluşturan molozları da topluyor. Park ve bahçelerde temizlik çalışmalarını da aralıksız sürdüren ekipler, haşere ile mücadele çalışmalarına da devam ediyor. Temizlik haricinde başıboş sokak köpekleri ile ilgilide Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hareket eden Temizlik İşleri Ekipleri, sahipsiz köpekleri Büyükşehir Belediyesi ile aşılayarak tedavi olanağı sağlıyor. Çalışmalar hakkında konuşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizin cadde ve sokaklarının temizliği için ekiplerimiz ile birlikte istişarelerde bulunduk. Eksikleri, yapılması gerekenleri belirledik ve çalışmalarımıza başladık" dedi.

Başkan Kılıç, "Bizim hedefimiz daha temiz bir Erenler inşa etmek, ilçemizin güzel insanlarına en güzel hizmeti sunabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halkımızın talep ve istekleri doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA