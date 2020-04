Temizlik işçilerine 1000 TL ikramiye

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçede korona virüs temizliğinde çalışan temizlik personeline 1000 TL ikramiye vereceğini açıkladı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, korona virüs salgını sonrası Altınordu Belediyesi tarafından başlatılan hijyen seferberliğinde görev alan temizlik işleri personelini ziyaret etti. Temizlik işleri personeli ile bir araya geldiği ziyarette konuşan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, korona virüs tedbirlerinin uygulanmaya başlandığı ilk günden bu yana yoğun bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Her bir ferdin ve canlının kendilerine emanet olduğu bilinciyle hareket ettiklerini aktaran Başkan Tören, "Ülkemiz korona virüs ile ilgili topyekûn seferberlik içerisinde büyük bir mücadele veriyoruz. Bu salgında sağlık çalışanlarımızdan sonra şehrimizin salgından korunması için kent temizliğinden sorumlu olan cefakâr, fedakâr mesai arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Tek bir arkadaşımı dışarıda bırakmaksızın her birinden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi Bakanlıklarımızın idaresiyle yürütülen çalışmalar yerelde de Valiliğimiz, Kaymakamlığımız, Büyükşehir Belediyemiz ve ilgili kurumlarla yürütülürken bu çalışmaların kalp merkezinde ise Altınordu Belediyemiz yer alıyor. Bu görevi de sahada çalışan arkadaşlarımızın özveri ile yerine getirdiğine yürekten inanıyorum. Bu bela atlatılana kadar yılmak yok, yıkılmak yok, kardeşlik hukukumuzdan taviz vermek asla yok. Her bir ferdin ve canlının bize emanet olduğu bilinciyle şehrimize "İnsana Hizmet ve Hürmet Eden Belediyecilik" sancağını taşıma sorumluluğu sözü verdik. Özellikle sokak yıkamalarında ve dezenfektelerinde her bir arkadaşımızın ortaya koyduğu yüksek şuur için "bir tarih yazılıyor" desem gayretlerinizi, yani alın terinizi ve bizlerin akıl terini yeterince ifade eder mi tam bilmiyorum" dedi.

Temizlik personeline 1000 lira ikramiye

Hijyen seferberliği kapsamında sahada çalışan personele 1000 TL'lik pirim desteği vereceklerini ifade eden Başkan Tören, "Tüm bu çalışmaları yaparken bu şehrin temizliğinden, bu şehrin hijyeninden ve aynı zamanda eli öpülesi büyüklerini, çok kıymetli hazineleri olan ailelerini de evde bırakarak toplum sağlığı için mesai mefhumu gözetmeyen mesai arkadaşlarıma, özellikle sahada bu sürecin başladığı günden itibaren teriyle, canıyla, sadakatiyle, kadirşinaslığıyla, mücadele eden arkadaşlarıma Altınordu Belediye Başkanı olarak emekçi kardeşlerime 1000 TL'lik pirim desteği vererek para ile karşılığı olmayan bu samimi gayretlerini ödüllendirmek istiyorum. Bu makamlar inancı olan insanlar için ahiretine açılmış bakiye hesaplardır. Biz yaptığımız işlerle gönül kazanacağız. Biz yaptığımız işlerle insana dokunacağız. Biz yaptığımız işlerle şehre dokunacağız. Tüm bunları yaparak bu şehri tek bir sinede, tek bir yürekte, tek bir vicdanda ve tek bir akılda bir araya getirip güçlü, ileriye bakan yarışan bir şehir haline getireceğiz" diye konuştu.

Personelin talep ve isteklerini dile getirdiği ziyarette ayrıca Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören tarafından yapılan 1000 TL'lik ikramiye sürprizi personel tarafından alkışlanarak sevinçle karşılandı.

