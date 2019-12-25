Temizlik işçisinin ölümüne sebep olan sürücüye 15 yıl hapis talebi

Bursa'da hafif raylı sistemin beton duvarlarını temizleyen Mehmet Ali Uzuner'in ölümüne, Fatih Gülen ve İsmail Doğruyol'un yaralanmasına sebep olan sürücü Kadir Ayan'ın 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

Kaza, 2017 yılının Nisan ayında merkez Ankara yolu Yüksek İhtisas kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Müdürlüğü'nde görevli temizlik işçileri, Bursaray hattının duvarında temizlik başlattı. Güvenlik sebebiyle yolun sol şeridinin bir bölümü trafiğe kapatıldı. İşçilerin çalıştıkları sırada Kadir Ayan (27) idaresindeki 17 VM 390 plakalı otomobil dubalara çarparak çalışanların arasına daldı. Kazada Mehmet Ali Uzuner (42), Fatih Gülen (36) ve İsmail Doğruyol (38) yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan bir çocuk basası Mehmet Ali Uzuner kurtarılamadı. İki işçi ise gördüğü tedavi sonucu sağlığına kavuştu.

Bursa 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürücü Kadir Ayan hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verme" suçundan dava açıldı. Bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Kadir Ayan, "Yol çalışması sırasında ışıklı tabela yoktu. Yanımdan gri bir araba geçti. Normal hızla seyir halinde idim. Kazanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

Duruşmada mütalaa veren cumhuriyet savcısı, İstanbul Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi'nden gelen rapora göre aslî kusurlu olduğu belirlenen sanığın 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Sanık avukatının savunma için mühlet talep etmesi üzerine duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: İHA