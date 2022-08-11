Temizlik Pazarı firmasına emniyetten vurgun! Sahibi Süleyman Kocabaş dahil olmak üzere 8 kişi gözaltında!

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde faaliyet gösteren Deterjan Pazarı adlı temizlik firması ham madde satışı yaptığı on binlerce kişiden vurgun yaptı. Banyo topu yapmaları için ham madde satışından elde edilen paranın 3 katı kadar bir ödeme yapacaklarını duyuran firma kendisi ile çalışan kişileri soyup soğana çevirdi.

100 MİLYONUN ÜZERİNDE VURGUN

10 binden fazla kişiyi dolandırdıkları belirlenen firmanın yaptığı vurgunlar sonrası 1 yıl boyunca devam eden bir takip süreci balşatıldı. Takipler neticesinde firmanın mağdurlara yapması gerkeen ödemelerde tıkanmalar yaşandığı ve sistemin çöktüğü anlaşılıkren toplamda 10 kşiden 100 milyonun üzeirnde vurgun yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

4 İŞ YERİ 10 AYRI İKAMETTE ARAMA ÇALIŞMASI

Yapılan incelemeler sonucu firmanın fabrikada atıl halde olduğu, firmanın bu ürünleri satma iradesiyle hareket etmediği, firmanın yurt içi ve yurt dışına ürün satışı yapmadığı tespit edilmesi üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından 4 iş yeri ile 10 ikamette arama çalışmaları başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Emniyet ekiplerinin yaptığı araöa çalışmaları sonrası firma sahibi Süleyman Kocabaş'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.