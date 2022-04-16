Temizlik Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Temizlik Şefi görev tanımı nedir, Temizlik Şefi ne iş yapar, Temizlik Şefi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Temizlik Şefi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Temizlik Şefi Tanımı;

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Temizlik Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 Temizlik Şefi Maaşları

Temizlik Şefi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Temizlik Şefi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Temizlik Şefi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5151.05

Meslek Adı :

Temizlik Şefi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Bina Sorumluları İle Temizlik Ve Bakım İşleri Sorumluları

Meslek Birim Grubu :

Büro, Otel Ve Diğer İşyerlerindeki Temizlik Ve Bina Bakımı Sorumluları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hizmetçi personelin işlerini organize ve kontrol eden, ikametgah olarak kullanılan yerlerde bulunanlar yararına yapılan işlere ve burada barındırılanların kişisel tutumlarına nezaret eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Temizlik Şefi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hizmetçi personele nezaret etmek ve önceden tespit olunmuş verim ve temizlik icaplarının yerine getirilmesini sağlamak,

b) Sakinlerinin gidişat ve davranışına nezaret ve bunların huzurunu temin etmek,

c) Yaralanma veya hastalık hallerinde bandaj hazırlamak,

d) Hastanın derecesini almak ve ilaç vermek gibi yardımlarda bulunmak,

e) Ev eşyası ve ilk yardım levazımatı satın almak ve bunları ihtiyaç sahiplerine vermek,

f) Kişilerin giyimlerine yardım edebilir, ve diğer şahsi hizmetlerde bulunabilir,

g) Barınılan yerlerin temizliği ile ilgili olarak içeride ortalık hizmetlerini ifa edebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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