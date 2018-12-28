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  3. Temizlikçi annesinden anahtarı çalıp, evden bilgisayar çaldı

Temizlikçi annesinden anahtarı çalıp, evden bilgisayar çaldı

Kahramanmaraş'ta annesinin temizlik yaptığı evin anahtarını çalıp hırsızlık yapan genç, 2 arkadaşıyla birlikte yakalandı.

Temizlikçi annesinden anahtarı çalıp, evden bilgisayar çaldı

Kahramanmaraş'ta annesinin temizlik yaptığı evin anahtarını çalıp hırsızlık yapan genç, 2 arkadaşıyla birlikte yakalandı.

Alınan bilgiye göre, olay, Hayrullah Mahallesi Kuddusi Baba Bulvarı'ndaki bir eve giren hırsızlar masaüstü bilgisayar ve bıçak çaldı. İhbar üzerine evde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, eve anahtar ile girildiğini belirledi. Bu yolla araştırmayı genişleten polis, hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin, ev sahibinin temizlik yapması için anahtarını bıraktığı kadının oğlu Bilal M. (18) ve arkadaşları Timuçin N. (18) ile Murat T. (18) olduğunu belirledi.

Arkadaşlarıyla gözaltına alınan şüpheli Bilal M., anahtarı temizlikçilik yapan annesinden çaldığını ve 2 arkadaşı ile birlikte eve girerek bilgisayarı çaldıklarını itiraf etti.

Çalınan masaüstü bilgisayar ve 1 adet bıçak sahibine teslim edildi.

3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Temizlikçi annesinden anahtarı çalıp, evden bilgisayar çaldı

Temizlikçi annesinden anahtarı çalıp, evden bilgisayar çaldı

Kaynak: İHA

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