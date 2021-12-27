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Temlik ne demek, TDK'ya göre Temlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Temlik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Temlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Temlik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Temlik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Temlik ne demek, TDK'ya göre Temlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Temlik ne demek? Temlik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi temlik kelimesi. Peki temlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre temlik nedir, temlik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

TEMLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Temlik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Temlik kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre temlik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mülk olarak verme
- Bir hakkın diğer bir kimseye geçirilmesi

TEMLİK KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- temlik etmek

TEMLİK KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- temlikname

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