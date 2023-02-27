Temma Matsuda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Temma Matsuda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Temma Matsuda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Temma Matsuda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Temma Matsuda 11 Haziran 1995 tarihinde Mashiki, Kumamoto şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 松田 天馬 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Temma Matsuda Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Temma Matsuda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kyoto Sanga futbol takımında oynamaktadır. Kyoto Sanga takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Temma Matsuda'nin Kyoto Sanga ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Temma Matsuda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Temma Matsuda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Temma Matsuda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Temma Matsuda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2014 yılında N.I.F.S. Kanoya

28 Temmuz 2017 yılında Shonan Bellmare

31 Ocak 2018 yılında N.I.F.S. Kanoya

1 Şubat 2018 yılında Shonan Bellmare

9 Ocak 2021 yılında Kyoto Sanga

Temma Matsuda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Temma Matsuda şuan Kyoto Sanga takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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