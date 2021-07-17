Temmuz 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı | Kazara Aşk kaçıranlar için tekrar bölümüyle Star TV'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Star TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Bir dönemin ilgiyle izlenen dizilerinden Medcezir'i yayınlayarak güne başlayan kanalda akşam Kazara Aşk dizisi tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 17 Temmuz 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...

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Star TV'de bugün ne var? 08.30'da Çizgi Film Kuşağı ekrana gelirken hemen ardından Yüksek Sosyete ve Erkenci Kuş dizileri yayınlanıyor. Akşam ise ilgiyle izlenen dizi Kazara Aşk tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 17 Temmuz 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı... 17 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Medcezir 08.30 Çizgi Film Kuşağı 09:00 Yüksek Sosyete 10:30 Erkenci Kuş 13:45 Aramızda Kalsın 16:45 Güzel Köylü 18:45 Star Haber 20:00 Kazara Aşk