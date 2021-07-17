Temmuz 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı | Kazara Aşk kaçıranlar için tekrar bölümüyle Star TV'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Star TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Bir dönemin ilgiyle izlenen dizilerinden Medcezir'i yayınlayarak güne başlayan kanalda akşam Kazara Aşk dizisi tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 17 Temmuz 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...
Star TV'de bugün ne var? 08.30'da Çizgi Film Kuşağı ekrana gelirken hemen ardından Yüksek Sosyete ve Erkenci Kuş dizileri yayınlanıyor. Akşam ise ilgiyle izlenen dizi Kazara Aşk tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 17 Temmuz 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...
17 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
08.30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:45 Aramızda Kalsın
16:45 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Kazara Aşk