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Temren ne demek, TDK'ya göre Temren kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Temren kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Temren ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Temren nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Temren kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Temren ne demek, TDK'ya göre Temren kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Temren ne demek? Temren TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi temren kelimesi. Peki temren ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre temren nedir, temren kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TEMREN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Temren kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre temren kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cirit ucu

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