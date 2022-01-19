Temriye ne demek, TDK'ya göre Temriye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Temriye ne demek? Temriye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi temriye kelimesi. Peki temriye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre temriye nedir, temriye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEMRİYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Temriye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre temriye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Deride yer yer küme durumundaki birtakım kabartılarla kendini gösteren hastalık

- Kara yosunu

