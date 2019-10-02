Temsilcilerimiz Avrupa'da ilk galibiyetlerini arayacak

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın 2'nci karşılaşmalarına çıkacak olan Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, gruplarındaki ilk galibiyetlerini almak için mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi'ne deplasmanda aldıkları mağlubiyetlerle başlayan Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, yarın iç sahada oynayacakları maçlara galibiyet parolasıyla çıkacak.

BEŞİKTAŞ KÖTÜ GİDİŞE "DUR" DEMEK İSTİYOR

Gruptaki ilk maçında deplasmanda Slovan Bratislava'ya 4-2 kaybeden Beşiktaş, yarın saat 19.55'te İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ı ağırlayacak. Karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Harald Lechner yönetecek. Siyah-beyazlı ekip, bu maçı kazanıp hem galibiyet serisine başlayarak toparlanmak hem de grupta üst sıralara tırmanmak istiyor.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Victor Ruiz, dün yapılan antrenmanda takımla çalıştı. Wolverhampton'da ise ayak parmağı sakatlığı dolayısıyla hafta sonu oynanan Watford maçını kaçıran Diogo Jota'nın durumu belirsizliğini koruyor.

BAŞAKŞEHİR MORALLİ

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden bir diğer Türk takımı Medipol Başakşehir ise J Grubu 2'nci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek. Karşılaşmada İngiliz hakem Stuart Attwell düdük çalacak.

Gruptaki ilk maçında deplasmanda Roma'ya 4-0 kaybeden Başakşehir, Süper Lig'deki Beşiktaş beraberliğinin ardından aldığı farklı Çaykur Rizespor galibiyetiyle bu maça moralli çıkacak. Teknik direktör Okan Buruk, bu maçı kazanarak kariyerindeki ilk Avrupa galibiyetini almak istiyor. Buruk, daha önce İstanbul ekibiyle çıktığı üç karşılaşmada da mağlubiyet yaşamıştı.

Turuncu-lacivertli ekipte, karşılaşma öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Konuk ekipte ise Lars Stindl, İbrahima Traore, Fabian Johnson, Tobias Strobl, Keanan Bennetts, Jonas Hoffman ve Torben Müsel sakatlıklarından dolayı Bundesliga'da oynanan Hoffenheim maçında forma giyemedi.

TRABZONSPOR, GALİBİYET HEDEFLİYOR

Avrupa Ligi C Grubu'nda mücadele eden Trabzonspor ise sahasında grup lideri Basel'i ağırlayacak. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Di Ballo yönetecek.

Gruptaki ilk maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Getafe'ye 1-0 kaybeden bordo-mavili ekip, yarınki mücadeleyi kazanıp avantajlı konuma geçmek istiyor. Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman bu maçla birlikte kariyerinde 2'nci defa bir Avrupa Ligi grup maçında kulübede olacak.

Trabzonspor'da İvanildo Fernandes, Yusuf Sarı, Abdulkadir Ömür ve Caleb Ekuban'ın sakatlıkları devam ediyor. İsviçre ekibi Basel'de ise sakatlığı süren Ricky van Wolfswinkel'in bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

Kaynak: DHA