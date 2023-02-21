Temur Dzhikiya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Temur Dzhikiya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Temur Dzhikiya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Temur Dzhikiya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Temur Dzhikiya 8 Mayıs 1998 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Rusya,Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da Джикия Темур Тенгизович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Temur Dzhikiya Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Temur Dzhikiya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Urartu Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Yerevan takımına 16 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Temur Dzhikiya'nin FC Urartu Yerevan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Temur Dzhikiya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Temur Dzhikiya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Temur Dzhikiya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Temur Dzhikiya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Domodedovo

1 Temmuz 2017 yılında ara verdi

31 Ağustos 2018 yılında Khimki 2

4 Temmuz 2019 yılında Ararat Moskau

2 Mart 2020 yılında Zorkiy

4 Ağustos 2020 yılında Kolomna

17 Şubat 2021 yılında Volga Uljanovsk

1 Temmuz 2021 yılında Veles Moskova

1 Temmuz 2022 yılında Volga Uljanovsk

16 Şubat 2023 yılında FC Urartu

30 Haziran 2023 yılında Volga Uljanovsk

Temur Dzhikiya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Temur Dzhikiya şuan FC Urartu Yerevan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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