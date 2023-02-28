Temur İsmoilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Temur İsmoilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Temur İsmoilov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Temur İsmoilov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Temur İsmoilov 1 Ocak 1991 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Темур Исмоилов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Temur İsmoilov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Buxoro futbol takımında oynamaktadır. FC Buxoro takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Temur İsmoilov'nin FC Buxoro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Temur İsmoilov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Temur İsmoilov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Temur İsmoilov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Temur İsmoilov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2021 yılında Dinamo

18 Temmuz 2022 yılında FC Buxoro

Temur İsmoilov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Temur İsmoilov şuan FC Buxoro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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