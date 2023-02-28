Temur Mamasidikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Temur Mamasidikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Temur Mamasidikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Temur Mamasidikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Temur Mamasidikov 23 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Темур Мамасидиков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Temur Mamasidikov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Olympic futbol takımında oynamaktadır. FC Olympic takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Temur Mamasidikov'nin FC Olympic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Temur Mamasidikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Temur Mamasidikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Temur Mamasidikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Temur Mamasidikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında FC Olympic

Temur Mamasidikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Temur Mamasidikov şuan FC Olympic takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Temur Mamasidikov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 7 numaralı formasıyla 30 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 19 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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