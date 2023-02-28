Temurkhuzha Abdukholikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Temurkhuzha Abdukholikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Temurkhuzha Abdukholikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Temurkhuzha Abdukholikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Temurkhuzha Abdukholikov 25 Eylül 1991 tarihinde Tashkent şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Темурхўжа Абдухолиқов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Temurkhuzha Abdukholikov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WSM Marketing & Management yapmaktadır. Temurkhuzha Abdukholikov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Navbahor Namangan futbol takımında oynamaktadır. Navbahor Namangan takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Temurkhuzha Abdukholikov'nin Navbahor Namangan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Temurkhuzha Abdukholikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Temurkhuzha Abdukholikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Temurkhuzha Abdukholikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Temurkhuzha Abdukholikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2014 yılında Hajduk Split

16 Şubat 2015 yılında Loko Tashkent

16 Ocak 2017 yılında Al-Sailiya SC

10 Temmuz 2018 yılında Loko Tashkent

30 Eylül 2019 yılında Khor Fakkan

13 Ocak 2020 yılında Loko Tashkent

1 Ocak 2022 yılında Qizilqum

12 Ocak 2023 yılında Navbahor

Temurkhuzha Abdukholikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Temurkhuzha Abdukholikov şuan Navbahor Namangan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Temurkhuzha Abdukholikov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 11 numaralı formasıyla 25 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 3 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Özbekistan U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

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