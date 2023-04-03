Ten Takizawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ten Takizawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ten Takizawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ten Takizawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ten Takizawa 27 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 瀧澤 天 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ten Takizawa Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hokkaido Consadole Sapporo U18 futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Ten Takizawa'nin Hokkaido Consadole Sapporo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ten Takizawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ten Takizawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ten Takizawa şuan Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.
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