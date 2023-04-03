Ten Takizawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ten Takizawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ten Takizawa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ten Takizawa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.