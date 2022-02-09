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Tenakus ne demek, TDK'ya göre Tenakus kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tenakus kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tenakus ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tenakus nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tenakus kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tenakus ne demek, TDK'ya göre Tenakus kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tenakus ne demek? Tenakus TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tenakus kelimesi. Peki tenakus ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tenakus nedir, tenakus kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TENAKUS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tenakus kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tenakus kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tenakus kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Azalma, eksilme

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