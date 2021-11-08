Safir isminin anlamı nedir, Safir ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Dilşah isminin anlamı nedir, Dilşah ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Karer isminin anlamı nedir, Karer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Besdemin isminin anlamı nedir, Besdemin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Erakalın isminin anlamı nedir, Erakalın ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Dolat isminin anlamı nedir, Dolat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?Demirbaş isminin anlamı nedir, Demirbaş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Alize isminin anlamı nedir, Alize ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Başdemir isminin anlamı nedir, Başdemir ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Tenasül ne demek, TDK'ya göre Tenasül kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tenasül ne demek, TDK'ya göre Tenasül kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tenasül kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tenasül ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tenasül nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tenasül kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tenasül ne demek, TDK'ya göre Tenasül kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tenasül ne demek? Tenasül TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tenasül kelimesi. Peki tenasül ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tenasül nedir, tenasül kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

TENASÜL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tenasül kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tenasül kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tenasül kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üreme

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT