Tenasül ne demek, TDK'ya göre Tenasül kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tenasül ne demek? Tenasül TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tenasül kelimesi. Peki tenasül ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tenasül nedir, tenasül kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TENASÜL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tenasül kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tenasül kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tenasül kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üreme

