Tencere, tabak hırsızı tutuklandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 5 bin TL değerinde bakır tabak ve tencere çalan şüpheli tutuklandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhangazi ilçesi Gemiç Mahallesi'nde A.D.'nin evinden 5 bin TL değerinde bakır tabak ve tencere çalındığı ihbarını aldı. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, yaptıkları çalışmalarda ilçede 13 farklı hırsızlık suçundan kaydı bulunan M.P.'nin olay yerinde görüldüğünü tespit etti. Olay faili olarak değerlendirilen M.P. fiziki takip sonucuna Muradiye Mahallesi'nde yakalandı. Şüpheli ifadesinde suçunu ikrar etti. Adliyeye sevk edilen M.P. tutuklandı.

Kaynak: İHA