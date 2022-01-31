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  3. Tencereyi gizleyerek çaldı! Hırsızlık haberleri giderek artıyor!

Tencereyi gizleyerek çaldı! Hırsızlık haberleri giderek artıyor!

Manisa'da meydana gelen olayda şahıs tencereyi şalvarına gizleyerek çaldı, yaşanalar anbean kameralara yansıdı...

Tencereyi gizleyerek çaldı! Hırsızlık haberleri giderek artıyor!

Manisa'da yaşanan olay, 7 Eylül Yolunda'ki mağazada dün saat 14.00 sıralarında, meydana geldi. Mağaza görevlileri, teşhir amacıyla sergiledikleri tencerelerden birinin yerinde olmadığını farketti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen mağaza görevlileri hırsızlık görüntülerine ulaştı.

Tencereyi gizleyerek çaldı! Hırsızlık haberleri giderek artıyor!

Görüntülerde, kimliği belirsiz kadının, etrafı kontrol ettikten sonra tencereyi şalvarının içine gizleyip, dışarı çıkarak, çaldığı belirlendi.

"HIRSIZLIK VAKALARI GİDEREK ARTIYOR"

Mağaza sahibi Önder Solhan, "15 yıldan beri bu işlerle uğraşıyorum. Son günlerde bu tür hırsızlıklar artmaya başladı. Son yaşanan olayda bir kadın, mağazamızın bir köşesinde kimsenin olmadığı bir zamanda, aldığı tencereyi kameraların kendisini çektiğinden habersiz, şalvarının içine koyarak götürüyor. Normalde bu takım olarak satılan bir ürün. Biz daha sonradan bu takımı kim, nasıl sattı, derken durumu fark ettik. Kendisinden şikayetçi değilim. Görüntülerle kendisini sosyal medyada ifşa ettik, ona buna yeter. Eğer ihtiyacı olan varsa bizden istesin verelim ancak lütfen hırsızlık yapmasınlar" şeklinde açıklamada bulundu.

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