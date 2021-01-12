İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonlarının tamamlandığını ve bu kez Eren Bülbül operasyonlarını başlattıklarını duyurdu. Peki; Tendürek Dağı nerede? Tendürek Dağı hangi ilde?

11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül anısına başlatılan operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 72 operasyonel timde 1071 personel yer alıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Operasyonlarına ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Bakanlık açıklamasını alıntılayan Soylu, "Terör örgütünü bu kış, mağaralarda yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. Şehidimiz Eren Bülbül'ün maneviyatını yanımıza alarak cesaretini cesaretimize kattık. Eren Operasyonlarına Tendürek'ten başladık." ifadesini kullandı.

TENDÜREK DAĞI HANGİ İLİMİZDEDİR?

Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Ağrı iline bağlı olan Tendüren dağı volkanim bir dağdır.

TENDÜREK DAĞI NEREDEDİR?

Tendürek dağı, Doğubayazıt ile Çaldıran arasında bulunmaktadır.

Eren Bülbül operasyonu nedir, ne demek? Eren operasyonu nerede yapılıyor?